اليابان تدرسُ بيع حصتها في شركة اتصالات لأجل تمويل "العسكرة"

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) عن أكيرا أماري، السياسي الكبير في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم قوله، الأحد، إن الحكومة منفتحة على بيع حصتها في شركة الاتصالات (إن.تي.تي) للمساعدة في تمويل الإنفاق الدفاعي للبلاد.

وذكرت الهيئة أن أماري قال في تصريحات لبرنامج في محطة فوجي التلفزيونية "بيع أسهم شركة (إن.تي.تي) على مدى عقود سيعني أنه يمكننا تأمين مصدر تمويل مستقر".

ونفذت الحكومة خصخصة الشركة في عام 1985 لكنها ما زالت تمتلك حصة الثلث فيها.