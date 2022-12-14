طرد إيران من لجنة معنية بالمرأة في الأمم المتحدة
طُردت إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأربعاء؛ بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات، بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة إثر حملة طهران على الاحتجاجات التي أطلقت شرارتها وفاة شابة كردية إيرانية في احتجاز الشرطة.
وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة "لطرد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026".
وصوت 29 عضوا لصالح المشروع، اليوم الأربعاء، وعارضه ثمانية فيما امتنع 16 عن التصويت.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل التصويت إن استبعاد إيران هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ووصفت عضوية طهران بأنها "وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة".
أما سفير إيران لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إرافاني فوصف الخطوة الأمريكية بأنها غير قانونية.
وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضوا سنويا في مارس آذار، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنهم "لاحظوا دعما متزايدا" لطرد إيران.
وقالت إيران و17 دولة أخرى في رسالة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يوم الاثنين، إن التصويت "سيكون دون شك سابقة غير مرحب بها ستمنع في نهاية المطاف الدول الأعضاء الأخرى ذات الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة من المساهمة في أنشطة مثل هذه اللجان".
وحثت الرسالة الأعضاء على التصويت ضد الخطوة الأمريكية لتفادي "توجه جديد لطرد الدول ذات السيادة والمنتخبة بشكل شرعي من أي هيئة في النظام الدولي".