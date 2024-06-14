باحث روسي: الصين "تخرّب" مقترحات السلام الغربية في أوكرانيا

سلط مقال لباحث روسي، نشرته "فورين أفيرز"، الضوء على موقف الصين من الصراع الروسي الأوكراني، إذ رأى الكاتب أن "بكين تعمل على تخريب مقترحات السلام التي يقودها الغرب"، وفقا لقوله.

وتوقف الباحث الروسي ألكسندر غابوف في مقاله عن الشراكة الصينية مع روسيا وكيف أن البعض اعتقد أن بكين كانت مستعدة في أغسطس/آب الماضي، للنأي بنفسها عن "شراكتها بلا حدود" مع موسكو.

ولفت إلى أن الزعيم الصيني شي جين بينغ أرسل في ذلك الشهر مبعوثه الخاص للحرب في أوكرانيا، لي هوي، لمناقشة صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع دبلوماسيين من عدة دول، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة.

وتدعو الصيغة روسيا إلى الانسحاب إلى حدود أوكرانيا العام 1991، وإرسال "مجرمي الحرب" إلى المحاكم الدولية، ودفع التعويضات لكييف.

ويرى الكاتب أن هذه الخطة تمثل بوضوح النتيجة المفضلة لكييف لإنهاء الصراع، ومن خلال التعامل معها فقط، اقترحت بكين أنها قد تكون مستعدة للعب موقف صارم مع موسكو.

ولكن في المقابل، شدد كاتب المقال على أن أول مشاركة عامة للصين في المناقشات حول هذه الصيغة للسلام في أوكرانيا كانت أيضًا الأخيرة.

وقال إنه في 31 مايو أيار، أعلنت بكين أنها لن تنضم إلى نحو 90 دولة أخرى في قمة السلام التي ستعقد في بورغنشتوك، بسويسرا يومي 15 و16 يونيو الجاري لمناقشة كيفية إنهاء الحرب، بناءً على اقتراح زيلينسكي.