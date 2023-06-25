ترامب يحظى بشعبية عارمة لدى "اليمين الديني" رغم تراكم الفضائح

رغم اتّهامه بمحاولة شراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة يُزعم أنّه أقام معها علاقة خارج الزواج، وإدانته في محكمة مدنيّة بتهمة التحرّش الجنسي، لا يزال دونالد ترامب المفضّل لدى الإنجيليّين الأمريكيّين.

وراكم الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الطامح إلى إعادة انتخابه عام 2024، الفضائح القضائيّة والأخلاقيّة، من بينها اتّهامات بإساءة استخدام السلطة.

لكنّ رجل الأعمال البالغ 77 عاماً لا يزال بلا منازع الشخصيّة المفضّلة لليمين الديني، وهو ما ظهر من خلال الحفاوة الكبيرة التي استُقبل بها السبت في مؤتمر "الطريق إلى الغالبيّة" الذي نظّمته حركة "إيمان وحرّية" الإنجيليّة المحافظة في العاصمة الفيدراليّة.