الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوماً جوياً على كييف

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة على تطبيق تيليغرام "في ضواحي كييف، تعمل أنظمة الدفاع الجوي على صد الهجوم".

وفي وقت سابق الاثنين، تبنت أوكرانيا الهجوم بمسيّرتين على موسكو خلال الليل، فيما حذرت روسيا من أنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ "إجراءات رد قاسية".

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن الهجوم على موسكو "كان عملية خاصة لجهاز الاستخبارات العسكرية".

لم تستهدف موسكو ومنطقتها بمسيّرات منذ حوالي ثلاثة أسابيع. وأعلن الجيش الروسي الذي ندد "بعمل إرهابي" أنه تم إسقاط المسيرتين وقد تحطمتا بدون سقوط ضحايا. كما حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان من اتخاذ "إجراءات رد قاسية".