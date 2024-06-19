هذا ما ستجنيه روسيا وكوريا الشمالية من زيارة بوتين التاريخية

وفي الأشهر الأخيرة، تبادلت روسيا وكوريا الشمالية سلعًا مختلفة بما في ذلك الغذاء والنفط والأسلحة، إذ تسعى روسيا إلى تجديد ترسانتها وسط الصراع مع أوكرانيا.

في المقابل، تخطط موسكو لنقل التكنولوجيا العسكرية إلى كوريا الشمالية؛ ما يعزز قدراتها التسليحية ويثير مخاوف الغرب.

وحسب الصحيفة، فإن ذلك يأتي في وقت يشعر فيه المسؤولون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون بالقلق من أن هذا التعاون العسكري قد يؤدي إلى توسيع نطاق النزاعات الإقليمية واستنزاف الموارد العسكرية الأمريكية.

علاوة على ذلك، تشعر الصين هي الأخرى بالقلق بشأن التهديد النووي والصاروخي الكوري الشمالي الذي قد يجذب وجودًا عسكريًّا أمريكيًّا أكبر إلى المنطقة، بحسب الصحيفة.

وقالت إن "كوريا الشمالية كانت زودت روسيا بالفعل بأكثر من 10 آلاف حاوية من الذخائر، في انتهاك صارخ لعقوبات الأمم المتحدة، بينما منعت روسيا تمديد عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة هذه الانتهاكات؛ ما يشير إلى تحول نحو الانخراط بشكل علني أكبر في التجارة المحظورة مع كوريا الشمالية".

"وبالإضافة إلى التعاون العسكري، يستكشف البلدان تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك استقطاب العمالة الكورية الشمالية في روسيا".