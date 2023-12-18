أهالي المحتجزين في غزة يغلقون مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

وأشار الموقع العبري، إلى أن "التظاهرة تأتي بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لإسرائيل؛ من أجل إجراء مباحثات حول الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من شهرين".

وأضاف الموقع أنه "من المتوقع أن ترتكز زيارة أوستن على سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والاكتفاء بضربات محددة ومركزة على مناطق وجود حركة حماس وعناصر جناحها المسلح".

وحسب تقارير عبرية، فإن نحو 129 أسيرًا ومحتجزًا إسرائيليًّا موجودين في قطاع غزة، فيما أفرجت حماس عن عدد من الأسرى والمحتجزين ضمن صفقة تبادل جرت مؤخرًا وسط هدنة إنسانية مؤقتة.