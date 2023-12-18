أهالي المحتجزين في غزة يغلقون مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية
أغلق ذوو الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة، مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، في خطوة أخرى لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعمل على إطلاق سراح ذويهم.
وذكر موقع "واللا" العبري، أن "عددًا من عائلات المحتجزين والأسرى الإسرائيليين أغلقوا مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وذلك في إطار تظاهرة نُظمت للمطالبة بالإفراج عن ذويهم".
وأشار الموقع العبري، إلى أن "التظاهرة تأتي بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لإسرائيل؛ من أجل إجراء مباحثات حول الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من شهرين".
وأضاف الموقع أنه "من المتوقع أن ترتكز زيارة أوستن على سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والاكتفاء بضربات محددة ومركزة على مناطق وجود حركة حماس وعناصر جناحها المسلح".
وحسب تقارير عبرية، فإن نحو 129 أسيرًا ومحتجزًا إسرائيليًّا موجودين في قطاع غزة، فيما أفرجت حماس عن عدد من الأسرى والمحتجزين ضمن صفقة تبادل جرت مؤخرًا وسط هدنة إنسانية مؤقتة.