تقرير: بن غفير يصارع داخل ائتلاف نتنياهو لتمرير وعوده الانتخابية

سلط تقرير عبري الضوء على الصراع الذي يخوضه وزير الأمن القومي، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" ايتمار بن غفير، داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو؛ من أجل تحقيق وعوده الانتخابية.

وتعهد بن غفير، خلال حملته الانتخابية العام الماضي، بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية والتعامل مع الملف الأمني بطريقة مختلفة عن الحكومة السابقة، وإجراء تعديلات في جهاز الشرطة الإسرائيلية والنظام القضائي.

وجاء في تقرير أعدته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، أن "بن غفير يخوض صراعاً مماثلاً للذي خاضته القائمة العربية الموحدة في الحكومة السابقة، الذي اضطرها لتجميد عضويتها في الائتلاف الحكومي آنذاك".

وأضاف التقرير أن "القائمة الموحدة لم تنجح في تحقيق الوعود التي قطعتها للمجتمع العربي، وكذلك حزب بن غفير لم يحقق أيا من هذه الوعود في الحكومة اليمينية التي شكلت منذ عدة أشهر بقيادة نتنياهو".

وبين أن "بن غفير وأعضاء حزبه يواجهون حقيقة مريرة تتمثل في عدم سهولة الترويج لجميع وعودهم الانتخابية، وغالباً ما يواجهون قيوداً من الأمن ووزارة المالية والمستشارين القانونيين للحكومة، ورئيس الوزراء أيضاً".

موضحاً أنه "في الأسبوع الماضي وعلى خلفية عدم الرضا عن رد الحكومة على إطلاق الصواريخ من غزة ولبنان وسوريا، لوّح بن غفير لإمكانية الاستقالة من حكومة نتنياهو ودعمها من الخارج".