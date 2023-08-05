وزير الدفاع التشادي: لن نتدخل في انقلاب النيجر

أعلن وزير الدفاع التشادي داود يايا براهيم، الجمعة، عبر التلفزيون الرسمي، إن بلاده لن تتدخل في الانقلاب الذي تشهده جارتها النيجر.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن وضع خطة محتملة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.

وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، إن المجموعة لن تكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، مردفاً أن القرار سيتخذه رؤساء الدول.

وكشف موسى في ختام اجتماع استمر 3 أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا، أنه "جرى العمل هنا على جميع العناصر التي ستكون مشاركة في أي تدخل نهائي بما في ذلك الموارد المطلوبة وكيف ومتى سننشر القوات".

وختم قائلاً: "نريد للدبلوماسية أن تنجح، ونريد أن تُنقل إليهم هذه الرسالة بوضوح ومفادها أننا نمنحهم كل فرصة للتراجع عما فعلوه".