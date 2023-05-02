مكارثي يدخل خط الأزمة بين بايدن ونتنياهو بـ"دعوة مفخخة"

لم تكن زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي إلى إسرائيل الاثنين، مجرد رسالة دعم إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وإنما تعدت ذلك بكثير.

مكارثي دخل بكل بساطة خلال زيارته، على خط الأزمة التي تزداد تعقيدًا بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب ملفات عديدة فرضتها الحكومة اليمينية المتشددة، كان آخرها ملف الإصلاحات القضائية.

ووجه مكارثي لنتنياهو دعوة "مفخخة" لزيارة واشنطن والكونغرس وتجنب البيت الأبيض.