حملة اختراق واسعة تطال وزارة الصحة الأمريكية

كشف مصدر بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية الأربعاء، أن الوزارة كانت من بين جهات تضررت جراء حملة اختراق واسعة النطاق تركزت على برنامج اسمه (موف إت) لنقل الملفات.

ووفق مسؤول مطلع في الوزارة، فإن المهاجمين استطاعوا الوصول إلى البيانات باستغلال ثغرة في برنامج (موف إت) لدى أطراف ثالثة، بالرغم من عدم تعرض أنظمة وشبكات الوزارة للاختراق.

وتمكن المخترقون من سرقة بيانات مكتبي محاماة كبيرين، وهما (كيركلاند اند إليس) و(كيه اند إل جيتس).