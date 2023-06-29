حملة اختراق واسعة تطال وزارة الصحة الأمريكية
كشف مصدر بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية الأربعاء، أن الوزارة كانت من بين جهات تضررت جراء حملة اختراق واسعة النطاق تركزت على برنامج اسمه (موف إت) لنقل الملفات.
ووفق مسؤول مطلع في الوزارة، فإن المهاجمين استطاعوا الوصول إلى البيانات باستغلال ثغرة في برنامج (موف إت) لدى أطراف ثالثة، بالرغم من عدم تعرض أنظمة وشبكات الوزارة للاختراق.
وتمكن المخترقون من سرقة بيانات مكتبي محاماة كبيرين، وهما (كيركلاند اند إليس) و(كيه اند إل جيتس).
وطلبت جماعة القرصنة واسمها كلوب، فدى من ضحاياها، حيث نشرت اسمي مكتبي المحاماة على موقعها للتسريبات، في إشارة إلى توقف المفاوضات بين الضحايا والمخترقين.
ولم يرد مكتبا "كيركلاند اند إليس" و"كيه اند إل جيتس" على استفسارات بعد، فيما لم يتسنَ الوصول إلى المتحدث باسم وزارة الصحة.
كما لم يظهر اسم الوزارة على قائمة الضحايا المزعومين لجماعة كلوب، والتي قالت في السابق إنها لا تتعمد سرقة البيانات من المؤسسات الحكومية، لكن هذا لا يعني أن البيانات لم يجرِ اختراقها.