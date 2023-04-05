ما دلالات وتوقيت قضية ذبح القرابين في الأقصى؟

أثارت قضية عزم مستوطنين يهود على ذبح قرابين في المسجد الأقصى، أخيرًا، توترًا حادًّا ومواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في الحرم القدسي.

وبادرت الشرطة الإسرائيلية إلى اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، واعتقال المئات منهم، قبيل فجر اليوم الأربعاء.

ويسعى المستوطنون اليهود، في كل عام عشية عيد الفصح اليهودي والذي يبدأ في الخامس من نيسان/ أبريل ويستمر لمدة أسبوع، إلى حمل القرابين الحيوانية من أغنام وماعز إلى منطقة وساحة باب المغاربة المؤدي إلى حائط البراق، للتضحية بها عند المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية.