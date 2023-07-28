تحذيرات استخبارية لنتنياهو: إسرائيل في حالة ضعف تاريخية أمام إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن المخابرات الإسرائيلية حذرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من "التداعيات المحتملة لحزمة الإصلاحات القضائية على الأمن القومي".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها، إلى أن تحذيرا صادرا عن جهاز المخابرات في الجيش نص على أن "الأعداء يرون صيف العام 2023 كنقطة ضعف تاريخية بالنسبة لإسرائيل".

وقالت الصحيفة: "بينما ركزت المناقشات السابقة لجهاز المخابرات على الضربات التكتيكية للردع، فإنها تشعر الآن بالقلق إزاء نقاط الضعف الكبيرة في قدرات الردع الإسرائيلية الشاملة بسبب الأزمة المستمرة".

وأوضحت أن رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هليفي دعم هذا التحليل الاستخباري خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بدورها، قالت صحيفة هاارتس إن المخابرات الإسرائيلية "بعثت رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، مفادها أن إيران وحزب الله ينظران إلى الأزمة في إسرائيل كفرصة تاريخية لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة".

وقالت هاارتس: "الردع في إسرائيل يعتمد على أربع دعائم أساسية، وهي: جيش الدفاع الإسرائيلي، العلاقات مع الولايات المتحدة، الاقتصاد، والوحدة الداخلية.. إيران وحزب الله يريان أن الأزمة مع إدارة بايدن خطيرة للغاية ومؤثرة على المدى الطويل".

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أن مسؤولين من إيران وحركة حماس ناقشوا مؤخرا الأزمة الداخلية في إسرائيل، لكنهم قرروا عدم التدخل لتجنب مساعدة نتنياهو، رغم توصلهم إلى أن إسرائيل قد ضعفت بالفعل نتيجة الأزمة.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية