بعد تعهد بايدن بتعزيز الدعم العسكري لإسرائيل ما الذي سيحدث لأوكرانيا؟
تعهَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعزيز الدعم العسكري لإسرائيل في أعقاب هجوم غير مسبوق شنَّته حركة حماس وأدى إلى مقتل أكثر من ألف إسرائيلي وإلى تنفيذ إسرائيل لضربات انتقامية مكثفة على قطاع غزة.
وقال تقرير نشرته "رويترز"، إن وعد بايدن أثار تساؤلات حول ما إذا كان بوسع واشنطن زيادة المساعدات الدفاعية لإسرائيل دون المخاطرة بالمساعدات لأوكرانيا خاصة في ظل إطاحة نواب جمهوريين برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي والفشل حتى الآن في تسمية بديل.
ويصر مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن واشنطن يمكنها بالتأكيد القيام بالأمرين معًا، لكنهم يقرون بأن الأمر سينطوي على تحديات.
ورفض جمهوريون في مجلس النواب إدراج المساعدات لأوكرانيا في مشروع قانون الإنفاق الطارئ الذي تمَّ إقراره في اللحظة الأخيرة الشهر الماضي لتجنب إغلاق الحكومة.
أما التأييد لإسرائيل فهو أقوى بكثير، حيث يرتبط جمهوريون بشكل وثيق برئيس الوزراء الإسرائيلي المحافظ بنيامين نتنياهو، وتدرس إدارة بايدن ربط طلب المساعدة لأوكرانيا بتقديم مزيد من الأموال لإسرائيل.
ما مدى تداخل احتياجات إسرائيل وأوكرانيا؟
إسرائيل من المتلقين الرئيسين للمساعدات العسكرية الأمريكية على المدى الطويل، وتتمتع بتدفق مستمر من المساعدات الأمريكية.
وأبرم الجانبان في 2016 اتفاقًا مدته عشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار يغطي منحًا سنوية لشراء معدات عسكرية ومخصصات للدفاع الصاروخي بقيمة خمسة مليارات دولار.
وفي المرحلة الحالية من الصراع، فإن حاجة إسرائيل الرئيسة هي الأسلحة الخفيفة للمشاة وأنظمة الاعتراض في الدفاع الجوي لحماية بنيتها التحتية المدنية والمراكز العسكرية للقيادة والسيطرة.
ومن غير المرجح أن تكون إسرائيل استنفدت ذخائر أسلحتها الخفيفة في هذه المرحلة المبكرة من الصراع.
وتتمثل الاحتياجات الرئيسة لأوكرانيا في الذخيرة وأنظمة الدفاع الصاروخي والمركبات الأرضية في الوقت الذي تقاتل فيه لاستعادة السيطرة على الأراضي من يد الروس الذين شنوا هجومًا في فبراير العام 2022.
وأرسلت الولايات المتحدة مساعدات أمنية بقيمة 44 مليار دولار لأوكرانيا منذ بدء الهجوم وطلبت من الكونجرس إقرار بضع دفعات من المساعدات تمت الموافقة على آخرها في ديسمبر العام 2022.
وستستفيد الدولتان، وغيرهما من الدول المتلقية لمساعدات الأسلحة، مثل تايوان، إذا وافق الكونجرس على تمويل لتعزيز القدرة التصنيعية الدائمة لمقاولي الدفاع الأمريكيين. من شأن هذا أيضًا أن يهدئ المخاوف من أن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى الخارج تستنزف المخزونات الأمريكية بما يشكل خطرًا محتملًا على الأمن القومي.