بعد تعهد بايدن بتعزيز الدعم العسكري لإسرائيل ما الذي سيحدث لأوكرانيا؟

تعهَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعزيز الدعم العسكري لإسرائيل في أعقاب هجوم غير مسبوق شنَّته حركة حماس وأدى إلى مقتل أكثر من ألف إسرائيلي وإلى تنفيذ إسرائيل لضربات انتقامية مكثفة على قطاع غزة.

وقال تقرير نشرته "رويترز"، إن وعد بايدن أثار تساؤلات حول ما إذا كان بوسع واشنطن زيادة المساعدات الدفاعية لإسرائيل دون المخاطرة بالمساعدات لأوكرانيا خاصة في ظل إطاحة نواب جمهوريين برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي والفشل حتى الآن في تسمية بديل.

ويصر مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن واشنطن يمكنها بالتأكيد القيام بالأمرين معًا، لكنهم يقرون بأن الأمر سينطوي على تحديات.