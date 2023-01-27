روسيا تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها
طلبت روسيا، اليوم الجمعة، من سفير لاتفيا مغادرة أراضيها "في غضون أسبوعين"، في قرار يأتي بعد 4 أيام من أمر مماثل أصدرته الحكومة اللاتفية بحقّ السفير الروسي في ريغا بسبب توترات شديدة بين البلدين مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تلقّى سفير لاتفيا (ماريس) ريكستينس أمرًا بمغادرة روسيا الاتحادية في غضون أسبوعين"، معربة عن أسفها "لمشاعر العداء التام لروسيا" من جانب ريغا.
وشدّدت موسكو على أن "قيادة دولة لاتفيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي".
وأعلنت الوزارة الروسية في البيان: "نعتبر أنه من غير الضروري انتظار الموعد الذي حدّدته ريغا لكي ينهي السفراء مهامهم".
ويأتي هذا الإعلان على إثر استدعاء القائم بالأعمال اللاتفي في روسيا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وقد أبلغته الخارجية الروسية "احتجاجها الشديد" بعد إعلان ريغا، الإثنين، طرد السفير الروسي من أراضي لاتفيا.
وكانت ريغا قد علّلت قرارها بمواصلة روسيا "العدوان العسكري الواسع النطاق ضد أوكرانيا والذي أطلقته، في 24 شباط/فبراير 2022، وكذلك التضامن مع إستونيا وليتوانيا".
والجمعة، حذّرت الخارجية الروسية من أن "النهج الاستفزازي للسلطات اللاتفية الرامي إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية ستكون له عواقب".
وكانت إستونيا، وهي أيضًا جمهورية سوفيتية سابقة واقعة على بحر البلطيق، قد أعلنت، هذا الأسبوع، طرد السفير الروسي في تالين بعد طرد السفير الإستوني في موسكو ردًا على طرد دبلوماسيين روس وموظفين آخرين في سفارة روسيا في هذا البلد في 21 كانون الثاني/يناير.