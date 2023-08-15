صحيفة تكشف أسباب اختفاء صهر الرئيس التركي بيرات البيرق‎

أجرت صحيفة "صباح" مقابلة مع والد وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كشف خلالها عن سر تواري نجله عن الأنظار منذ استقالته من منصبه عام 2020.

ونقلت الصحيفة التركية عن والد بيرات صادق البيرق، أن نجله يقيم في اسطنبول ويعمل في مؤسسة مدارس نون حيث يعكف على تأهيل وتأطير قادة المستقبل.

وأضاف، أن نجله "يعتكف للقراءة والبحث ويهتم بأطفاله ومن واجبنا أن نسلك الطريق الذي رسمه لنا القدر".

وأشارت الصحيفة إلى أن استقالة بيرات ما زالت محفورة في ذاكرة الأتراك كحدث لايمكن نسيانه في تاريخ السياسة التركية، حيث اختار حياة بعيدة عن الأضواء".

ولم يتحدث وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق لوسائل الإعلام ولم يكتب حتى في وسائل التواصل الاجتماعي عن مكانه وماذا يفعل.

المصدر: صحيفة "صباح" التركية