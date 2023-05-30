استطلاع: 44% من الجمهور العلماني الإسرائيلي يشعرون بالتوتر الديني

وبين الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" العبرية، سلسلة من النتائج التي تم التوصل إليها، وتعكس أن الجمهور العلماني الإسرائيلي يشعر بأنه يتعرض للهجوم من الجانب الآخر بنسب أعلى من الجمهور الديني.

وحسب المعطيات، أفاد بأن 44% من العلمانيين يشعرون بالتوتر الديني في مدنهم، مقارنة بـ19% من الحريديم، بينما يشعر 42% من المستطلعة آراؤهم (المتدينين والعلمانيين) بأن مدنهم أصبحت أكثر تدينا في السنوات الأخيرة، مقارنة بـ9% فقط ممن يشعرون أن المدينة مرت بعملية معاكسة.

ويتضح أن 35% من العلمانيين يفكرون في الانتقال من مدنهم بسبب التوتر الديني، مقارنة بـ16% من الحريديم.

ووفقًا للمشاركين في الاستطلاع، فإن الخلافات الرئيسة التي يدور حولها التوتر الديني في المدينة هي: فتح الأعمال التجارية يوم السبت (50%)، والمواصلات العامة يوم السبت (46%)، وتخصيص المباني العامة (43%) وتوزيع البلدية للميزانيات (41%).