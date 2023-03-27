بوتين يكرم طفلا قام بعمل "بطولي" خلال هجوم بريانسك
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، طفلا من منطقة بريانسك وسام "الشجاعة" بعد أن أنقذ طفلين آخرين رغم إصابته خلال هجوم شنه مقاتلون أوكران على المنطقة الحدودية، بداية الشهر الحالي.
وأنقذ الطفل الروسي "فيدور" الذي يبلغ من العمر 10 سنوات حياة طفلين آخرين بعد أن قام بإخراجهما من السيارة التي تم إطلاق النار عليها من قبل المهاجمين، ليركضوا جميعا هربا من الرصاص، حسب تصريحات لوزير التربية والتعليم الروسي سيرغي كرافتسوف.
وكان قد وصف الوزير كرافتسوف الطفل بالبطل، قائلا: "هذا عمل بطولي حقيقي".
وشرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما حصل في هجوم بريانسك قائلا إن "المهاجمين أطلقوا النار على سيارة من نوع نيفا بعد أن رأوا أنها سيارة مدنية يجلس فيها مدنيون وأطفال".