بوتين يكرم طفلا قام بعمل "بطولي" خلال هجوم بريانسك

وكان قد وصف الوزير كرافتسوف الطفل بالبطل، قائلا: "هذا عمل بطولي حقيقي".

وشرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما حصل في هجوم بريانسك قائلا إن "المهاجمين أطلقوا النار على سيارة من نوع نيفا بعد أن رأوا أنها سيارة مدنية يجلس فيها مدنيون وأطفال".