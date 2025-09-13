logo
العالم

هجوم بطائرات مسيرة يشعل حريقًا في مصفاة نفط بمدينة أوفا الروسية

هجوم بطائرات مسيرة يشعل حريقًا في مصفاة نفط بمدينة أوفا الروسية
حريق في مصفاة نفط بمدينة أوفا الروسيةالمصدر: وسائل إعلام محلية
إرم نيوز
إرم نيوز

قال مسؤول روسي إن حريقا اندلع، اليوم السبت، في مصفاة نفط بمدينة أوفا في منطقة بشكيريا بعد هجوم بمسيرات.

وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح رادي خابيروف حاكم المنطقة في منشور على تطبيق تيليغرام: "تعرضت شركة باشنفت اليوم لهجوم إرهابي بطائرات مسيرة".

أخبار ذات علاقة

طائرة «ميغ-31» روسية تحمل صاروخ "كينجال" الفرط صوتي

صواريخ "كينجال" تعود للواجهة.. روسيا تستعرض قوتها في زاباد 2025

وأضاف خابيروف أن إحدى المسيرات أُسقطت فوق موقع إنتاج، مما أدى إلى اندلاع حريق، ويجري العمل على إخماده، مضيفا أن الأضرار التي لحقت بالمنشأة كانت محدودة ولم تقع إصابات، مبينا أن طائرة مسيرة ثانية أُسقطت أيضا. ولم يذكر خابيروف في منشور تيليغرام أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه نُشر على قنوات تيليغرام المحلية جسما يطير داخل المنشأة، تلته كرة نارية كبيرة.

وتقع مدينة أوفا، حيث تقع المنشأة النفطية، على بعد حوالي 1400 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC