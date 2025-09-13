هجوم بطائرات مسيرة يشعل حريقًا في مصفاة نفط بمدينة أوفا الروسية

قال مسؤول روسي إن حريقا اندلع، اليوم السبت، في مصفاة نفط بمدينة أوفا في منطقة بشكيريا بعد هجوم بمسيرات.

وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح رادي خابيروف حاكم المنطقة في منشور على تطبيق تيليغرام: "تعرضت شركة باشنفت اليوم لهجوم إرهابي بطائرات مسيرة".

وأضاف خابيروف أن إحدى المسيرات أُسقطت فوق موقع إنتاج، مما أدى إلى اندلاع حريق، ويجري العمل على إخماده، مضيفا أن الأضرار التي لحقت بالمنشأة كانت محدودة ولم تقع إصابات، مبينا أن طائرة مسيرة ثانية أُسقطت أيضا. ولم يذكر خابيروف في منشور تيليغرام أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه نُشر على قنوات تيليغرام المحلية جسما يطير داخل المنشأة، تلته كرة نارية كبيرة.

وتقع مدينة أوفا، حيث تقع المنشأة النفطية، على بعد حوالي 1400 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.