وكالة: أذربيجان رفضت مقترحا إيرانيا بتحقيق مشترك في الهجوم على سفارتها
كشفت وكالة أنباء إيرانية، مساء الخميس، أن جمهورية أذربيجان رفضت مقترحاً تقدمت به الحكومة الإيرانية للبدء بتحقيق مشترك بشأن الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران.
وهاجم مسلح إيراني، يوم الجمعة الماضي، سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، وأسفر الهجوم عن مقتل رئيس الفريق الأمني وإصابة اثنين بجروح.
وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" إن "إيران عرضت على أذربيجان المشاركة في عملية التحقيق في الحادث الأخير في سفارة هذا البلد في طهران، لكن الجانب الأذربيجاني لم يستجب لهذا العرض السخي والأخوي في قرار مفاجئ وغامض"، وفق وصفها.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اقترح في محادثة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيرموف، الأحد الماضي، تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في الهجوم؛ من أجل توضيح جوانب مختلفة لهذا الحادث.
وأغلقت جمهورية أذربيجان سفارتها في طهران، يوم الاثنين، فيما أجلت جميع الدبلوماسيين والموظفين مع عوائلهم من طهران ونقلتهم إلى العاصمة باكو، في حين أبقت على قنصليتها مفتوحة في مدينة تبريز الواقعة شمال غرب إيران.
ووصفت الخارجية الأذربيجانية الهجوم على سفارتها في طهران بأنه "عمل إرهابي"، فيما بررت إيران هذا الهجوم بأن لديه "دوافع شخصية وعائلية".
وفي سياق متصل، حمل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، الأربعاء، إيران مسؤولية الهجوم، مشيراً إلى أن الشرطة وقوات الأمن الإيرانية "لم تتخذ أي إجراءات جادة لمنع الهجوم على سفارة بلاده في طهران".