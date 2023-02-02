وكالة: أذربيجان رفضت مقترحا إيرانيا بتحقيق مشترك في الهجوم على سفارتها

كشفت وكالة أنباء إيرانية، مساء الخميس، أن جمهورية أذربيجان رفضت مقترحاً تقدمت به الحكومة الإيرانية للبدء بتحقيق مشترك بشأن الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران.

وهاجم مسلح إيراني، يوم الجمعة الماضي، سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، وأسفر الهجوم عن مقتل رئيس الفريق الأمني وإصابة اثنين بجروح.

وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" إن "إيران عرضت على أذربيجان المشاركة في عملية التحقيق في الحادث الأخير في سفارة هذا البلد في طهران، لكن الجانب الأذربيجاني لم يستجب لهذا العرض السخي والأخوي في قرار مفاجئ وغامض"، وفق وصفها.