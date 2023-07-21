تظاهرات حاشدة في إسرائيل عقب "خطاب تحذيري" لنتنياهو‎

خرج عشرات الإسرائيليين في "تل أبيب" وحيفا، مساء الخميس، في تظاهرات احتجاجية عقب خطاب "تحذيري" لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي مدينة "رعنانا"، قرب "تل أبيب" اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 متظاهرين ضد خطة إصلاح القضاء، بتهمة إثارة الشغب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وحذر نتنياهو المتظاهرين، الذين أغلقوا خطوط منطقة "أيالون" في "تل أبيب" وأشعلوا الإطارات، للاحتجاج على خطة التعديلات القضائية، خاصة جنود الاحتياط، من استمرار احتجاجاتهم.

واتهم نتنياهو في خطابه المتظاهرين بمحاولة "إسقاط الحكومة المنتخبة بعيداً عن موضوع الإصلاحات"، وقال: "قدمنا ​​سلسلة من الاقتراحات للمعارضة لكن اليد التي مددناها للأسف بقيت في الهواء"، حسب تعبيره.

ورفع خطاب نتنياهو من حدة الاحتجاجات، التي كانت قد نظمتها المعارضة الإسرائيلية منذُ صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق متفرقة من البلاد.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في إسرائيل، خلال الأسابيع الأخيرة؛ بعد مصادقة الكنيست بالقراءتين الأولى والثانية على إلغاء صلاحية المحكمة العليا في استخدام حجة "المعقولية" لإلغاء قرارات الحكومة.

ووصلت الاحتجاجات إلى إضرابات عامة شملت قطاعات واسعة في إسرائيل، منها الخدمة العسكرية الاحتياطية والقطاع الطبي وشركات التكنولوجيا وغيرها.