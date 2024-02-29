مقتل أكثر من 20 مهاجراً إثر غرق قارب قبالة سواحل السنغال‎

لقي 20 مهاجراً حتفهم جراء غرق قارب هجرة، قبالة سواحل السنغال، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، بحسب مسؤول سنغالي.

وقال الحاكم عليوان بدارا سامب إن "السلطات السنغالية انتشلت أكثر من 20 جثة في البحر"، مضيفاً أنه "تم إنقاذ نحو 20 راكباً آخر"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ولم يوضح بدارا عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب عند إبحاره، لكن شهادات ناجين أشارت إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص كانوا على متن القارب، وباتوا في عداد المفقودين.

وتحدث مامادي ديانفو المتحدر من منطقة "كازامانس"، عن أكثر من 300 راكب عندما غادر القارب الساحل السنغالي قبل أسبوع. وتحدث ألفا بالدي، وهو ناج آخر، عن أكثر من 200 راكب.

وينطلق عدد متزايد من المهاجرين من سواحل السنغال نحو جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي.