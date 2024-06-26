بعد احتجاجات دامية.. رئيس كينيا يسحب قانون الضرائب

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الأربعاء، سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات خلفت 22 قتيلاً، وسط دعوات جديدة للتظاهر يوم غدٍ الخميس.

وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ... ليصبح قانونًا، وبالتالي سيتم سحبه".

ودعت إحدى شخصيات الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في كينيا إلى "تظاهرة سلمية"، الخميس، إحياءً لذكرى ضحايا الاحتجاجات.

وبعد وقوع أعمال عنف ونهب في نيروبي ومدن عدة أثناء وبعد اعتماد البرلمان مشروع الميزانية الذي ندد به المتظاهرون، أبدى الرئيس وليام روتو حزمه، مساء الثلاثاء، وأكد أنه سيتم قمع "العنف والفوضى" بحزم.

وكتبت الصحفية والناشطة حنيفة آدان، صباح الأربعاء، على منصة "إكس"، أن "كل السلطة السيادية تعود لشعب كينيا. لا يمكنكم قتلنا جميعًا"، في حين أعلنت الحكومة نشر الجيش لدعم الشرطة في مواجهة "حالة الطوارئ الأمنية" و"الدمار وعمليات الاقتحام لبنى تحتية حيوية".

وسجلت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان 22 حالة وفاة في البلاد بينها 19 في العاصمة نيروبي. وأفادت رئيسة اللجنة روزلين أوديدي بإصابة " 300 شخص، واعتقال أكثر من 50"، مؤكدة أن منظمتها المستقلّة "فتحت تحقيقًا".