ناشيونال إنترست: إيران تبني حاملة "درون" والعقوبات الأمريكية لن تعطلها

تجنب العقوبات

وأوضحت أنه بذلك تسعى طهران إلى تجنب التعرض لعقوبات سريعة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حتى انتهاء صلاحية بند رئيسي في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

وقالت المجلة:" في الوقت نفسه في مدينة بندر عباس الساحلية، تعاقدت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مع مجمع بناء السفن والصناعات البحرية الإيرانية لتحويل سفينة حاويات "الشهيد مهدوي" إلى حاملة طائرات دون طيار".

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى زيادة العقوبات ضد إيران، تعتزم واشنطن فرض ضوابط على الصادرات والضغط على الشركات الخاصة لتعطيل سلسلة التوريد التكنولوجية المرتبطة بصناعة الطائرات دون طيار في طهران، مضيفة أنه تم الإعلان عن هذه الخطط بعد ظهور تقارير تفيد بأن شاهد -136 تم تصنيعها بمكونات أمريكية وبريطانية.

ونبهت المجلة إلى أن هذه المكونات لا تؤدي إلى تعقيد هدف الاستقلال والاكتفاء الذاتي لإيران في هذا المجال فحسب، بل تُظهر أيضًا قدرتها الخارقة على تجاوز العقوبات.