أمريكا توقف تزويد روسيا ببيانات عن الأسلحة النووية وفق معاهدة "ستارت" الجديدة

أمريكا توقف تزويد روسيا ببيانات عن الأسلحة النووية وفق معاهدة "ستارت" الجديدة

رويترز
رويترز

قالت الولايات المتحدة إنها ستتوقف عن إمداد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة، اعتباراً من الخميس، بما في ذلك تلك الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات، للرد على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.

أمريكا توقف تزويد روسيا ببيانات عن الأسلحة النووية وفق معاهدة "ستارت" الجديدة
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وذكرت وزارة الخارجية، على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة ستتوقف أيضاً عن تزويد روسيا بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات، والصواريخ التي تُطلق من الغواصات.

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