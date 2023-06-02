أمريكا توقف تزويد روسيا ببيانات عن الأسلحة النووية وفق معاهدة "ستارت" الجديدة
قالت الولايات المتحدة إنها ستتوقف عن إمداد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة، اعتباراً من الخميس، بما في ذلك تلك الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات، للرد على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.
وذكرت وزارة الخارجية، على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة ستتوقف أيضاً عن تزويد روسيا بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات، والصواريخ التي تُطلق من الغواصات.