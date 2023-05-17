واشنطن تندد بتوقيف موسكو موظفًا سابقًا في قنصلية أمريكية

نددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، باعتقال روسيا موظفًا سابقًا في قنصلية أمريكية قد يُحكم عليه بالسجن بسبب أنشطة وصفتها واشنطن بأنها "روتينية".

وبحسب وكالة "تاس" الروسية الحكومية، فإن "المواطن الروسي روبرت شونوف محتجز بموجب قانون يجرم التعاون السري مع دولة أجنبية".

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إنه "من الواضح أن الأنشطة غير المقبولة من قبل دول غير صديقة لا تتباطأ بل تتصاعد".

وعمل شونوف لأكثر من 25 عامًا في القنصلية الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي حتى 2021، عندما فرضت موسكو قيودًا على الموظفين المحليين العاملين في بعثات أجنبية.

ويُحتمل أن يواجه شونوف حكمًا بالسجن يتراوح بين 3 و 8 سنوات.