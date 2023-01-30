مقتل ضابط إيراني بهجوم مسلح جنوب البلاد
أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الإثنين، بمقتل ضابط بهجوم مسلح في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب إيران.
وقال الجنرال رهام بخش حبيبي قائد شرطة محافظة فارس للوكالة، إن "ضابطًا من قوات الشرطة لقي مصرعه إثر هجوم مسلح في مدينة شيراز في وقت متأخر من مساء الأحد".
فيما نقلت الوكالة التابعة للحرس الثوري عن مصادر أمنية إن الضابط لقي مصرعه خلال مواجهات مع خاطفين اختطفوا سيدة في مدينة شيراز.
وقالت المصادر الأمنية إن "قوة من الشرطة تمكنت من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا من براثن الخاطف بمدينة شيراز، وقد لقي ضابط مصرعه بعد قيام الخاطف بإطلاق النار عليه".
ولم تتضح بعد هوية الضابط القتيل والخاطف ودوافعه للقيام بخطف هذه السيدة.