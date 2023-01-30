مقتل ضابط إيراني بهجوم مسلح جنوب البلاد

فيما نقلت الوكالة التابعة للحرس الثوري عن مصادر أمنية إن الضابط لقي مصرعه خلال مواجهات مع خاطفين اختطفوا سيدة في مدينة شيراز.

وقالت المصادر الأمنية إن "قوة من الشرطة تمكنت من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا من براثن الخاطف بمدينة شيراز، وقد لقي ضابط مصرعه بعد قيام الخاطف بإطلاق النار عليه".

ولم تتضح بعد هوية الضابط القتيل والخاطف ودوافعه للقيام بخطف هذه السيدة.