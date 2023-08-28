تقرير يتوقع انحدار مجموعة فاغنر في أفريقيا نحو "الفوضى"

توقع تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، انحدار مجموعة فاغنر في أفريقيا نحو "الفوضى" بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين وقادة آخرين كبار.

وبحسب الموقع، فإنه "منذ قيادته للتمرد، دارت رحى المنافسة على الشبكات التي تمتلكها المجموعة في أفريقيا، بين بريغوجين وبوتين".

ونقل عن مصادر تحدثت في بداية العام الحالي، قولها إن وزارة الدفاع الروسية كانت تحاول جاهدة الاستحواذ على الشبكات التي تسيطر عليها "فاغنر" في أفريقيا والتي كانت تعتمد كثيرًا على العلاقات الشخصية التي أسسها بريغوجين.

وقالت المصادر، إن "موت بريغوجين سيزيد من تعقيد العمليات التي تضطلع بها المجموعة".

وأشار أحد المصادر إلى أن "فاغنر تمثل اليوم خطرًا على روسيا وأفريقيا، وبوتين اختار اللجوء إلى الانتقام المبكر، ويبدو أن بوتين والكرملين جازفا بالتسبب بانكماش جزئي في نفوذهما في أفريقيا عندما خططا لهذا الاغتيال".

وقال مصدر آخر، إن "فاغنر كانت تتمتع بقوة أكبر من روسيا في أفريقيا"، معربًا عن شكوكه في امتلاك وزارة الدفاع الروسية للموارد المطلوبة والالتفات والاهتمام بمتابعة شبكات المجموعة أو تحريكها باتجاه جديد.

وتابع أن "فاغنر عززت مكانتها من خلال تدريب وتجنيد السكان المحليين، وإنشاء علاقات مع الجيوش المحلية.

ورجح التقرير أن تتحول فاغنر إلى ما وصفها بـ"مجموعة قتلة" تعمل لحساب قادة أفارقة "مستبدين"، بحسب تعبيره.

المصدر: موقع "ميدل إيست آي"