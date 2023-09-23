أوكرانيا: مدفعيتنا تكبد الخطوط الروسية "خسائر ضخمة"

قال قادة أوكرانيون، إن استخدام الأسلحة الثقيلة الواردة من الغرب في المعركة الشرسة المحتدمة على مشارف باخموت التي احتلتها روسيا، في أيار/مايو، تكبد خطوط العدو خسائر ضخمة.

وأشادت القوات الأوكرانية المبتهجة بعد استعادة قرية كليشتشيفكا الرئيسة، في الأسبوع الماضي، بمدافع هاوتزر عيار 155 ملليمترًا بوصفها من المعدات الرئيسة التي توردها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي.

وقال أولكسندر قائد الوحدة، إن قوات أوكرانيا المسلحة "تعتمد بشدة" على المدفعية الثقيلة، بما في ذلك مدفع كراب بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر إم 109 ذاتي الدفع من تصنيع الولايات المتحدة.