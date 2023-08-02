صحيفة: مهاجرون في نيويورك ينامون على الأرصفة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن ما نحو 200 مهاجر جاؤوا من دول مختلفة قبل 4 أيام، ما يزالون يصطفون خارج مركز استقبال المهاجرين في مدينة نيويورك، لكن لا أماكن شاغرة لهم بحسب مسؤولي المدينة.

وقالت الصحيفة، إنه "على عكس المدن الأمريكية الأخرى، خاصة في الغرب، حيث يعيش الآلاف في الشوارع لعدم وجود خيارات أخرى، فإن مدينة نيويورك ملزمة قانونًا بتوفير مأوى لأي شخص يطلب ذلك".

وخلال عام واحد، وصلت أعداد قياسية من طالبي اللجوء إلى نيويورك من جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى مضاعفة عدد المشردين في المدينة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن أكثر من 100 ألف شخص يعيشون في ملاجئ المدينة حاليا.

وبنت السلطات المزيد من الخيام واستأجرت غرفا في الفنادق ومنحت مهاجرين تذاكر للذهاب إلى مدن أخرى؛ لكن ذلك لم يكن كافيا لحل المشكلة.

ودفع هذا، عمدة المدينة إلى طلب المساعدة الحكومية والفيدرالية، قائلاً إن "المدينة غارقة".

وبحسب الصحيفة، هددت جمعيات قانونية الثلاثاء باللجوء إلى القضاء، وطالبت حاكم المدينة كاثي هوشول ببذل المزيد من الجهد لتوفير الموارد والمساعدة في إيواء الأشخاص بسرعة.

ونقلت عن مهاجر من تشاد قوله إنه "فوجئ عندما وجد نفسه مضطرًا للنوم في أحد شوارع نيويورك".

وأضاف المهاجر البالغ من العمر 30 عاما: "على الأقل كنت أعتقد أنه سيكون لدينا مكان نعيش فيه. لقد سمعنا أن في نيويورك ملاذًاً للمهاجرين، ومكانًا للوقوف على أقدامهم؛ لكن اكتشفنا حال وصولنا أن ما سمعناه غير صحيح".

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز"