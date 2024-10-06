بريطانيا تحث رعاياها على عدم السفر "بشتى أنواعه" إلى إسرائيل

حثت بريطانيا رعاياها الأحد بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب تصاعد حدة التوتر والاشتباكات العنيفة في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته رويترز: "تنصح وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بعدم السفر إلى المنطقة القريبة من الحدود مع غزة، وعدم السفر إلى بقية إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلا للضرورة".

وتأتي هذه النصيحة بعد ارتفاع حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، إذ أطلقت الأخيرة، الثلاثاء، 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، في ثاني هجوم من نوعه في غضون 6 أشهر.

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وقالت الجمهورية الإسلامية إنّ هذا الهجوم جاء "انتقامًا" لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، في 31 تموز/يوليو، بعملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بغارة إسرائيلية، في 27 أيلول/سبتمبر، قتل فيها أيضًا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.

وتوعدت إسرائيل بأن تدفع إيران، عدوها اللدود، "ثمنًا باهظًا"، في حين حذّرت طهران من أن ردّها على أي اعتداء سيكون أقسى من ضربة الثلاثاء.