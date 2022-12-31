اليابان تطور صواريخ بعيدة المدى تصل إلى كوريا الشمالية والصين

أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلا عن مصدر مطلع، أن وزارة الدفاع تعتزم تطوير عدة صواريخ طويلة المدى يصل مداها إلى حوالي 3 آلاف كيلومتر وتهدف إلى نشرها في العقد القادم.

وقالت كيودو، إن الحكومة تتطلع إلى نشر صاروخ يصل مداه إلى ألفي كيلومتر بحلول أوائل 2030 وصاروخ فرط صوتي بمدى يصل إلى 3 آلاف كيلومتر يمكنه بلوغ أي موقع في كوريا الشمالية وأجزاء من الصين بحلول عام 2035.