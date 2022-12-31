اليابان تطور صواريخ بعيدة المدى تصل إلى كوريا الشمالية والصين
أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلا عن مصدر مطلع، أن وزارة الدفاع تعتزم تطوير عدة صواريخ طويلة المدى يصل مداها إلى حوالي 3 آلاف كيلومتر وتهدف إلى نشرها في العقد القادم.
وقالت كيودو، إن الحكومة تتطلع إلى نشر صاروخ يصل مداه إلى ألفي كيلومتر بحلول أوائل 2030 وصاروخ فرط صوتي بمدى يصل إلى 3 آلاف كيلومتر يمكنه بلوغ أي موقع في كوريا الشمالية وأجزاء من الصين بحلول عام 2035.
وكشفت اليابان هذا الشهر، عن أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين ولتجهيز البلاد لأي صراع محتمل إذ أدت التوترات الإقليمية والغزو الروسي لأوكرانيا إلى تأجيج مخاوف من اندلاع حرب.
والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة "جيجي" اليابانية للأنباء، بأن وزارة الدفاع ستنشر وحدة دفاع صاروخي أرض-جو في جزيرة يوناجوني، في أقصى غربي البلاد، بالقرب من تايوان.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع تاكيشي أوكي قوله، إن نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في إطار توسيع معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرة يوناجوني، التي تعد جزءا من مقاطعة أوكيناوا، لتعزيز الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.