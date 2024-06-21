بعد وعود الذهب.. سخرية من مرشح للرئاسة يعد الإيرانيين بسياحة مجانية

وعد المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية سعيد جليلي، بمنح الإيرانيين فرصة السفر لمدة 3 أيام مجانًا سنويًا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ28 من يونيو/حزيران الجاري، وهو ما أثار سخرية في البلاد التي ما زالت تشهد سخرية من المرشح المتشدد الآخر علي رضا زاكاني الذي وعد الإيرانيين بـ 20 غراماً من الذهب.

وكتب جليلي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "3 أيام من السفر المجاني هدية من حكومة جليلي للشعب الإيراني".