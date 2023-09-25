تخللها إسقاط مسيرات وصواريخ.. ليلة ساخنة على الجبهة الروسية الأوكرانية

وفي السياق ذاته، أعلن حاكم مقاطعة "بريانسك"، ألكسندر بوغوماز، إسقاط طائرتين مسيَّرتين أوكرانيتين فوق منطقة سوارغسكي دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وأضاف بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تيلغرام": "حاول الإرهابيون الأوكرانيون الليلة تنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة، وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيَّرتين فوق منطقة سوارجسكي، دون تسجيل إصابات أو أضرار".

من جهته، قال الجيش الأوكراني إن هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنته روسيا أثناء الليل على ميناء "أوديسا" في جنوب البلاد أسفر عن إصابة امرأة وإلحاق أضرار جسيمة بمبانٍ وبالبنية التحتية للميناء.

وذكرت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية على تيليجرام: "تعرَّض ميناء أوديسا لأضرار جسيمة، اندلع حريق في فندق الميناء الذي لا يُستخدم منذ عدة أعوام... أخمدته فرق الإطفاء على الفور".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" و11 صاروخ "كروز" وصاروخين فرط صوتيين أطلقتها روسيا على أوكرانيا أثناء الليل واستهدفت غالبيتها منطقة أوديسا.

وأضافت أنه تم تدمير 3 طائرات مسيرة أخرى في وقت سابق أمس الأحد.