ترامب يهاجم باول.. رئيس "فظيع" وتعيينه كان خطأً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن تعيين، جيروم باول، رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كان "خطأً"، واصفًا إياه بأنه "رئيس فظيع" للبنك المركزي الأمريكي.

وشهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي وباول توترًا متكررًا خلال فترة ولاية ترامب الثانية، على خلفية قرارات السياسة النقدية التي لم تلقَ رضا البيت الأبيض.

ووجه ترامب انتقادات إلى باول بشكل شبه يومي في الأيام القليلة الماضية بسبب عدم الإقدام على خفض أسعار الفائدة.

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وفي وقت سابق الخميس، هاجم ترامب مجددًا رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، واصفا إياه بأنه "غبي"، بعد أن أبقت مؤسسته معدلات الفائدة بدون تغيير، الأربعاء، رغم حضّه طوال أسابيع على خفضها.

وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع "تروث سوشال"، أن باول "متأخر للغاية، وفي الواقع، غاضب للغاية، وغبي للغاية، ومسيّس للغاية للقيام بهذه الوظيفة".

وكما كان متوقعًا، أبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بدون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.

وعبر البيت الأبيض وبعض الجمهوريين في الآونة الأخيرة عن انتقادهم لتكاليف مشروع تجديد المقر التاريخي لمجلس لاحتياطي الاتحادي في واشنطن التي تصل إلى 2.5 مليار دولار.

ودخل الرئيس الأمريكي وباول، في سجال مباشر أمام وسائل الإعلام حول كلفة تجديد مباني الفيدرالي في العاصمة واشنطن.

وأظهر السجال، التوتر المستمر بين الرئيس ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سبق أن طغى على العلاقات بين الجانبين في سنوات ماضية، لكن نادرا ما تظهر علنًا.

وجرى السجال خلال زيارة، تُعد الرابعة فقط لرئيس أمريكي إلى مقر الفيدرالي منذُ افتتاحه عام 1937، حيثُ فاجأ الرئيس ترامب الحضور بتعليق لاذع حول تكاليف المشروع.

وقال الرئيس ترامب: "نلقي نظرة، ويبدو أن التكلفة ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار. كانت 2.7، والآن زادت قليلا.. أو كثيرا"، وهو ما أربك باول، الذي رد بوضوح: "لست على علم بذلك".