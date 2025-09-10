تحت ضغط أمريكي.. المكسيك تعتزم رفع الرسوم على السيارات الصينية

اقترحت الحكومة المكسيكية رفع الرسوم الجمركية على السيارات الصينية إلى 50% مقابل 15% و20% حاليا، تحت ضغط من الولايات المتحدة، وفق مشروع قانون أُرسل إلى البرلمان وكُشف عنه الأربعاء، بحسب "فرانس برس".

في مارس/آذار، أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، تحت الضغوط الأميركية لمنع تحول المكسيك إلى ممر لدخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، أن حكومتها ستراجع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

كما كان ترامب اتهم المكسيك وكندا بعدم بذل جهود كافية لوقف تدفق المخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل ووصول المهاجرين إلى حدودهما مع الولايات المتحدة، وهدد بفرض رسوم جمركية شاملة إذا لم تتخذ الدولتان إجراءات صارمة ضدهما.