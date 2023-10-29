تقرير: قلق إسرائيلي من التقارب بين روسيا وإيران وحماس

ونقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "إن دعوة حماس تشكل دعمًا للإرهاب، وتضفي الشرعية على الفظائع التي يرتكبها إرهابيو الحركة"، مذكرًا بموجة الصدمة الناجمة عن الخسائر الفادحة التي سببتها حماس حين توغل أعضاء من جناحها المسلح في جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري، وهو توغل أوقع نحو 1400 قتيل و230 رهينة إسرائيلية وأجنبية.

وقبل أيام عبّر دبلوماسي إسرائيلي بعبارات أقل شراسة عن "استياء" بلاده من الموقف الروسي منذ بداية الحرب، وأعرب عن أمله في أن يتبنى الكرملين "سياسة أكثر صرامة" ما اعتُبر موقفًا معتدلًا بحسب الموقع الفرنسي.

وقدمت روسيا في مجلس الأمن، يوم الأربعاء، قرارًا، لكن لم يتم تبنيه، ويعترف بالتأكيد بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس، لكنه يدين "الأساليب القاسية" التي تستخدمها إسرائيل التي تقصف بشكل منهجي وتضاعف توغلات المشاة والطائرات والمدرعات إلى قطاع غزة.

ونقل التقرير الفرنسي عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن "حملة خبيثة معادية للسامية تهدف إلى مساواة إسرائيل بالنازيين منتشرة على العديد من الشبكات الاجتماعية الروسية"، ويضيف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لقد وصلت موجة الكراهية هذه إلى حد أنه، وفقًا لخبرائنا، يجب أن تحصل على الضوء الأخضر الضمني على الأقل من السلطات الروسية".