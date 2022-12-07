أمريكا توافق على بيع أسلحة لبولندا وكوريا الجنوبية بـ 5.25 مليار دولار

وأعلنت الولايات المتّحدة أنّها وافقت على بيع بولندا 116 دبابة إضافية من طراز أبرامز وأسلحة ثقيلة أخرى، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.75 مليار دولار وتأتي بعد أن اشترت وارسو 250 دبابة من هذا الطراز في نيسان/أبريل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنّ بولندا تريد شراء 116 دبابة أبرامز في نسختها المحدّثة (إم1إيه1)، و12 مركبة إنقاذ (هيركوليس إم88إيه2) وثمانية جسور محمولة للعمليات الهجومية من طراز إم 1110 قادرة على تمكين الدبابات من عبور الأنهار، ونحو 50 مركبة خفيفة وأسلحة خفيفة وذخائرها.