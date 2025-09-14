"جدار من المسيّرات".. مشروع أوروبي جديد لصد الهجمات الروسية

تعمل دول البلطيق، وبولندا، والنرويج، وفنلندا، منذ أشهر، على برنامج للدفاع عن حدودها ومراقبتها باستخدام طائرات دون طيار، لتعزيز الأمن على الحدود الشرقية لأوروبا، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع روسيا.

ويحمل المشروع اسم "جدار الطائرات"، ووفق وصف صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن المصطلح وإن كان جذاباً، إلا أنه "مبهم" في المقابل، ويشير إلى "ارتباك" في المشروع وسط تشكيك في جدواه.

وبحسب تفسيرات عسكرية استندت إليها الصحف الفرنسية، فإن "جدار الطائرات دون طيار" يعدّ نظاماً للدفاع والمراقبة يستخدم الطائرات دون طيار وتقنيات أخرى لحماية الحدود. وتأمل الدول المشتركة في هذا النظام أن يرصد أي عمليات إعادة تجميع محتملة للقوات، أو عمليات تسلل، أو أي عمليات هجينة محتملة.

ويتضمّن النظام نشراً سريعاً ومستمراً لطائرات مراقبة دون طيار على طول الحدود، إذ ستقوم الطائرات دون طيار بدوريات على الحدود كل ثلاثة أو أربعة كيلومترات لرصد أي تهديدات محتملة.

كما سيتم دعم الطائرات دون طيار بشبكة وثيقة من أجهزة الاستشعار، ومراقبة الأقمار الصناعية، ومنصات إجراءات مضادة متنقلة مصممة لكشف التهديدات المحتملة وتعطيلها.

لكن نظام "جدار الطائرات"، يواجه تحديات ليست سهلة، وفق "لوفيغارو"، تتعلق بالتنسيق الفعال بين الدول المعنية، إذ إن كل دولة تُطوّر برنامجها الخاص، بمواردها الخاصة، مما قد يؤدي إلى عدم التكامل بين الأنظمة.

كما تضيف الصحيفة أن نشر طائرات الاعتراض دون طيار ليس مطروحاً على جدول الأعمال، حيث يعتقد الخبراء أن هذا الأمر سيكون غائباً عن المعادلة.

يُعد "جدار الطائرات دون طيار" جزءاً من خطة أوسع لتعزيزات برية

ووفق ليو بيريا-بينيه، خبير الأسلحة في مركز الدراسات الأمنية في إيفري، ستقوم الطائرات دون طيار بدوريات على الحدود كل ثلاثة أو أربعة كيلومترات لرصد أي عمليات إعادة تجميع محتملة للقوات، أو عمليات تسلل، أو أي عمليات هجينة محتملة ، والتي قد تتخذ، على سبيل المثال، شكل تدفق هائل للمهاجرين المتحكم بهم عن بُعد من بيلاروسيا، كما حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

ومن المرجح أن تتلقى هذه المركبات دون طيار، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، دعماً من شبكة وثيقة من أجهزة الاستشعار، ومراقبة الأقمار الصناعية، ومنصات إجراءات مضادة متنقلة مصممة لكشف التهديدات المحتملة وتعطيلها.

ويشكّك تقرير "لوفيغارو" المستند إلى خبراء بفعاليّة النظام التي يمكن أن تكون "جيّدة" في حالة رصد التهديدات المحتملة وتعطيلها، إلا أنه مع اعتماد النظام على التكنولوجيا والاستخبارات، قد لا يكون كافياً لردع "التهديدات" الروسية.