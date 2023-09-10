إسرائيل تؤكد العثور على رعاياها المفقودين في المغرب خلال الزلزال‎

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها تمكنت من التواصل مع جميع الإسرائيليين المتواجدين في المغرب، بمن فيهم من كانوا في عداد المفقودين حتى فجر اليوم جراء الزلزال المدمر.

وأكدت الوزارة أنه لم يعد هناك أي فقدان للاتصال مع أي إسرائيلي يتواجد في المغرب، وفقاً لما أوردته القناة 7 الإسرائيلية.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض الإسرائيليين بدأوا بمغادرة المغرب والعودة إلى تل أبيب.

وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت ليلة السبت أنها فقدت الاتصال عقب الزلزال المدمر مع ما يقارب 56 إسرائيليا من أصل 468 يتواجدون في المغرب وقت الزلزال، كما أشارت تقارير إلى أن عددا كبيرا من الإسرائيليين يتواجدون في منطقة الزلزال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز صباح السبت إلى الوزارات والجهات المعنية بتقديم المساعدات.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن فريقا من الوزارة وبعض الجهات يستعد لمغادرة البلاد إلى المغرب لتقديم ما يلزم من مساعدة للمنطقة المنكوبة في المغرب جراء الزلزال.