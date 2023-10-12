تايوان تشكّل فريق عمل لدراسة الحرب بين إسرائيل وحماس

قال وزير الدفاع التايواني "تشيو كو تشينغ" اليوم الخميس، إن تايوان شكّلت فريق عمل لاستخلاص الدروس من الهجوم المباغت الذي شنّته حركة (حماس) على إسرائيل، وإن المعلومات المخابراتية عامل أساس لمنع نشوب حرب، بينما تعمل الجزيرة لمواجهة التهديدات العسكرية الصينية.

وردًّا على سؤال من الصحفيين في البرلمان عن الدروس التي تعلّمتها تايوان من صراع إسرائيل مع مقاتلي حماس، قال "تشيو" إن الوزارة شكّلت فريق عمل لمراقبة الوضع.

وتابع "(الدرس) الأول هو أن العمل المخابراتي بالغ الأهمية، إذ يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات المضادة بناء على المخابرات، ويمكن حتى تجنّب الحرب".

وأضاف أن القتال بين إسرائيل وحماس أظهر فظاعة الحرب، وعلى الرغم من أن الجيش يعمل على تعزيز الاستعداد القتالي فإنه لن يدخل في صراع.

وندّدت حكومة تايوان بهجوم حماس، وقالت الرئيسة "تساي إينج وين" إن تايوان لا تزال "ملتزمة بالعمل مع الدول ذات التفكير المماثل لمحاربة التهديدات والعنف وحماية الحرية والديمقراطية".

وتصل ميزانية الدفاع الإجمالية التي اقترحتها الحكومة للعام المقبل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتايوان. وتبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية لهذا العام 4.5%، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.