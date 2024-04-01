إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن ومقتل المنفذ (فيديو)
أصيب 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن بمركز تجاري في شارع غان يفني شرقي مدينة أسدود، بحسب ما ذكر الإسعاف الإسرائيلي، مساء الأحد، فيما أكدت مصادر أمنية مقتل المنفذ.
وقال المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي: "عند الساعة 10:57 مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارع جان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".
وذكرت هيئة الإسعاف أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "عملية طعن في غان يفني شرقي أسدود، أسفرت عن سقوط 3 مصابين بجروح خطيرة، وتم تحييد منفذ العملية".
ولاحقًا أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن "قوات الأمن تجري تمشيطا للبحث عن مشتبه به ثان في غان يفني"، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذ عملية الطعن من دورا في الخليل ويبلغ من العمر 19 عاما.
وفي وقت مُبكر من يوم الأحد، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة شخصين بجروح في عملية طعن في محطة مركزية للحافلات ببئر السبع، وقالت إنه تمت تصفية منفذ العملية.