إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن ومقتل المنفذ (فيديو)

أصيب 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن بمركز تجاري في شارع غان يفني شرقي مدينة أسدود، بحسب ما ذكر الإسعاف الإسرائيلي، مساء الأحد، فيما أكدت مصادر أمنية مقتل المنفذ.

وقال المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي: "عند الساعة 10:57 مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارع جان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".