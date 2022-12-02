تفريغ حمولة ناقلة نفط إيرانية صادرتها أمريكا في سوريا

قالت جماعة تتعقب حركة السفن إن ناقلة ترفع علم إيران سلمت سوريا، اليوم الجمعة، شحنة نفطية كانت الولايات المتحدة قد صادرتها قرب اليونان، وهو ما ينهي حالة من عدم اليقين استمرت شهورًا بشأن مصير الشحنة.

وكانت مصادرة الحمولة من الناقلة لانا، المعروفة سابقًا باسم بيجاس، قد دفعت القوات الإيرانية لمصادرة ناقلتين يونانيتين في مياه الخليج قبل الإفراج عنهما في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.