أوكرانيا تعلن قصف مستودع روسي للصواريخ

قال مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الأوكراني اليوم الاثنين، إن أوكرانيا قصفت مصنعا روسيا ينتج مكونات صاروخية في منطقة نيجني نوفجورود في هجوم بطائرات مسيرة خلال الليل.

وصرح المسؤول بأن أربع طائرات مسيرة على الأقل أصابت مصنع أرزاماس. وأضاف أن المصنع يُنتج أنظمة تحكم ومكونات أخرى لصواريخ إكس-32 وإكس-101 الروسية، بحسب رويترز.

ويأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، إن قواتها سيطرت على حي لوناتشارسكي السكني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا والتي أعادت كييف تسميتها إلى فيدوريفكا في العام 2016.