لاجئون أوكرانيون يشعرون بـ"العداء" في أوروبا

لم يتوقع الأوكرانيون أن تعصف الحرب التي طالت في بلادهم، بتلك الاستجابة العاطفية القوية للأوروبيين تجاه نزوحهم، التي بدأت بالخفوت.

على خلاف توقعات اللاجئ الأوكراني، كان لا بد لتضخم سحق اقتصاد البلاد وأزمة طاقة أرهقت كل مفاصله، أن يغيرا بعضا من ملامح تلك الابتسامة الأوروبية في وجه اللاجئ "الأشقر"، وأن تعبر عن امتعاضها مما يكلفه عبء إيواء أكثر من 7.4 مليون لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا، بحسب آخر الإحصائيات.

المخاوف والشكوك من كفاءة السلطات في إدارة الوضع بفاعلية، هي أبرز مبررات العداء الذي لاحظه الأوكرانيون من قبل الأوروبيين، بحسب ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وفي الوقت الذي يواصل فيه القادة الأوروبيون حشد جهودهم بغية مواكبة أوكرانيا في مسارها الأوروبي، بدأ يتلمس الأوكران بعض العداء والسلوكيات الجديدة مؤخرا لدى مستضيفيهم الأوروبيين.

"لم يفوا بوعودهم تجاهنا"، يقول الأوكرانيين بحسب الصحيفة. ووفقًا لاستطلاع أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يشعر معظم الأوكرانيين بقلق عميق من مسألة إيجاد حلول بديلة ومستدامة لأزمة إيوائهم.

تشرد في بريطانيا

وأتى هذا تزامنا مع ما كشفته بيانات السلطات البريطانية التي أشارت إلى ارتفاع عدد عائلات اللاجئين الأوكرانيين الذين يواجهون التشرد في الفترة الأخيرة.

وقالت ناتاليا كرالكوفسكايا (25 عاما)، وهي لاجئة أوكرانية مقيمة في بريطانيا، لـ"إرم نيوز": "منذ وصولنا إلى أوروبا ونحن نلقى المعاملة المثلى والتسهيلات للحصول على عمل، تفاجأت منذ شهر بقرار نقلي من عملي لمكان بعيد دون مبرر، لأدرك بعد أيام أن الشاغر تمت تهيئته لمواطنة بريطانية".

وأضافت كرالكوفسكايا "أسمع كثيرا عن مواقف عداء يتعرض لها الأوكرانيون في ألمانيا والنمسا والسويد. أحد هذه المواقف حصل مع قريب لي في ستوكهولم".