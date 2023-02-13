جاويش أوغلو: تركيا لن تسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين بعد الزلزال

وكان جاويش أوغلو يعلق على مزاعم أن السوريين يتدفقون إلى داخل تركيا عقب زلزال وقع الإثنين الماضي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في مقتل أكثر من 37 ألف شخص في البلدين.

وقال جاويش أوغلو إن المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة يجري إيصالها من خلال معبر باب الهوى الحدودي، وإن تركيا مستعدة لفتح معبرين حدوديين جديدين من منطقة كلس بعد الزلزال.

وأردف: "جميع هذه المعابر الحدودية من أجل المساعدات الإنسانية، ولا يعني ذلك أن السوريين قادمون إلى تركيا من خلال هذه المعابر".

وأضاف: "نسهل المساعدات الإنسانية على السوريين، ولكننا لن نسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين، هاتان قضيتان منفصلتان".