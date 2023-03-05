افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني.. عين على الاقتصاد وأخرى على تايوان
افتتح البرلمان الصيني اليوم الأحد جلسته السنوية والتي تستمر لتسعة أيام، وهو اجتماع يُرتقب أن يشهد منح شي جين بينغ ولاية رئاسية ثالثة.
وبدأت الجلسة مسلطة الضوء على الملف الاقتصادي وملف تايوان، إضافة إلى الإنفاق الدفاعي.
معدل النمو
ذكر تقرير حكومي نشر في افتتاح الاجتماع السنوي أن الحكومة تستهدف مستوى للنمو الاقتصادي السنوي في 2023 يقل قليلا عن المستوى المستهدف في العام الماضي في الوقت الذي بدأ فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الخروج من القيود الصارمة لكوفيد-19 والتي استمرت ثلاث سنوات.
وذكر التقرير أن الصين تستهدف نمو اقتصادها في عام 2023 نحو خمسة في المئة وذلك مقارنة مع المستوى المستهدف عام 2022 والذي بلغ نحو 5.5 في المئة.
وتوسع الاقتصاد الصيني ثلاثة في المئة العام الماضي متخلفا بشكل كبير عن المستوى الذي استهدفته الحكومة لعام 2022 كما أنه يمثل أحد أبطأ معدلات النمو منذ ما يقرب من 50 عاما.
وقال التقرير إن الصين تتوقع أن يبلغ عجز ميزانيتها لعام 2023 عند 3.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من نحو 2.8 في المئة في عام 2022.
تايوان
قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.
وقال لي في حديثه في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن بكين تتمسك بمبدأ "صين واحدة" الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.
وأضاف أمام نحو ثلاثة آلاف مندوب في قاعة الشعب الكبرى في بكين أنه يتعين على الحكومة تنفيذ "سياسة حزبنا لحل قضية تايوان" و "اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان وتعزيز إعادة التوحيد".
وقال "علينا تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق ودفع عملية اعادة التوحيد السلمي للصين".
وعرضت رئيسة تايوان تساي إينغ وين مرارا إجراء محادثات مع الصين وهو أمر قوبل بالرفض لأن بكين تعتقد أنها انفصالية.
وترفض حكومة تايوان بشدة مطالبات بكين بالسيادة وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونا هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.
الإنفاق الدفاعي
ذكر تقرير صدر في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني اليوم الأحد بشأن الميزانية أن الإنفاق الدفاعي للصين سيزيد خلال عام 2023 بنسبة 7.2 في المئة مقارنة بعام 2022 بارتفاع طفيف عن 7.1 في المئة في ميزانية العام الماضي.
الطاقة
قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن الصين ستضاعف جهودها لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة والمعادن المهمة.
وقال لي إن البلاد ستهدف إلى اكتشاف المزيد من احتياطيات الطاقة والمعادن وزيادة الإنتاج في عام 2023.
وأضاف أنه يتعين على الصين أيضا تعزيز البحث والتطوير من أجل الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مستهدفا التخفيض المستمر في استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي وإعطاء الأولوية للسيطرة على استهلاك الوقود الأحفوري.
وقال لي إن الصين ستعمل على تحسين سياسات التنمية الخضراء وتعزيز الحفاظ على الطاقة وخفض الكربون في المجالات الرئيسية.