افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني.. عين على الاقتصاد وأخرى على تايوان

افتتح البرلمان الصيني اليوم الأحد جلسته السنوية والتي تستمر لتسعة أيام، وهو اجتماع يُرتقب أن يشهد منح شي جين بينغ ولاية رئاسية ثالثة.

وبدأت الجلسة مسلطة الضوء على الملف الاقتصادي وملف تايوان، إضافة إلى الإنفاق الدفاعي.

معدل النمو

ذكر تقرير حكومي نشر في افتتاح الاجتماع السنوي أن الحكومة تستهدف مستوى للنمو الاقتصادي السنوي في 2023 يقل قليلا عن المستوى المستهدف في العام الماضي في الوقت الذي بدأ فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الخروج من القيود الصارمة لكوفيد-19 والتي استمرت ثلاث سنوات.

وذكر التقرير أن الصين تستهدف نمو اقتصادها في عام 2023 نحو خمسة في المئة وذلك مقارنة مع المستوى المستهدف عام 2022 والذي بلغ نحو 5.5 في المئة.