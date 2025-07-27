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الكرملين يلغي عرضا كبيرا للبحرية الروسية "لأسباب أمنية"

الكرملين يلغي عرضا كبيرا للبحرية الروسية "لأسباب أمنية"
عرض البحرية الروسية العام الماضيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 9:23 ص

أعلنت  روسيا التي تحتفل اليوم الأحد بيوم الأسطول الروسي، إلغاء عرض كبير للبحرية كان من المقرّر إقامته لهذه المناسبة، مشيرة إلى أن "أسباباً أمنية"، تقف خلف ذلك، وفقا للكرملين.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنّ "الأمر يتعلّق بالوضع العام، والأسباب الأمنية لها أهمية  قصوى".

وأشار إلى إلغاء العرض الذي يقام منذ العام 2017 في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) بمشاركة سفن وغواصات لإظهار قوة البحرية الروسية.

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