ماذا قال حاكم ولاية ألاسكا عن قمة ترامب وبوتين التاريخية؟

قال حاكم ولاية ألاسكا مايك دونليفي إنه يأمل أن تخرج القمة التاريخية المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فولوديمير بوتين بشكل جيد، وأن تسفر المناقشات عن نتائج إيجابية.

وأضاف دونليفي، في حديث أدلى به لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، أنه يأمل، مع بقية العالم، أن تُسفر هذه المناقشة مع الرئيس عن نتيجة إيجابية. وأردف: "بالتأكيد، يجب أن يكون الرئيس زيلينسكي جزءًا من الحل النهائي. وأعتقد أنه بعد هذا الاجتماع، سنرى إلى أين سيتجه الأمر".

وتابع حاكم ولاية ألاسكا "آمل أن تسير الأمور بسرعة وبشكل أفضل للشعب الأوكراني وللآخرين في العالم، ولكن... مجددًا، أعتقد أنه سينظر إلى بوتين، ليقرر ما إذا كان هذا الأمر سينجح من حيث المناقشات والمفاوضات، ونأمل أن يتحقق السلام، أو أي سبيل بديل لإنهاء هذه الحرب".

وأوضح مايك دونليفي لماذا "من المنطقي" أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولايته يوم الجمعة.

وقال دونليفي في تصريحات للشبكة الأمريكية: "نحن قريبون جدًا من روسيا، على بُعد ميلين ونصف بين جزيرتين، و50 ميلًا بين الساحلين. لذا، من المنطقي أن يكون هذا المكان هنا من نواحٍ عديدة".

من المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين وجهًا لوجه في أنكوريج بقاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة، أكبر منشأة عسكرية في ألاسكا.

وتُعدّ هذه القمة الأولى التي يُستضاف فيها بوتين على الأراضي الأمريكية منذ عشر سنوات.

ووصف دونليفي آماله في القمة وما قد تبدو عليه "النتيجة النهائية" لوقف الحرب في أوكرانيا.

حول توقعاته لنتائج القمة، قال الرئيس الأمريكي في وقت سابق: "إذا كان الاجتماع سيئًا، فسينتهي سريعًا. وإذا كان جيدًا، فسنحصل على السلام قريبًا".