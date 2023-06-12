"الجنائية الدولية" تبدأ التحقيق في تدمير سد "نوفا كاخوفكا"

بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تدمير سد "نوفا كاخوفكا" والفيضان الهائل الذي نتج عنه، وذلك بحسب ما ذكره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد.

وقال الرئيس الأوكراني في مقطع مصور إن ممثلي المحكمة الجنائية الدولية زاروا منطقة خيرسون في الأيام الأخيرة، وفي اليوم الأول بعد الكارثة، أرسل مكتب المدعي العام طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في هذه الكارثة وبدأ العمل بالفعل".

وأضاف زيلينسكي في حديثه أن "من المهم أن يرى خبراء قانونيون دوليون تداعيات الكارثة ومنها حوادث قصف المناطق التي غمرتها المياه".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن 3 أشخاص قتلوا يوم الأحد في قصف روسي استهدف قوارب كانت تنقل من تم إجلاؤهم.

وبلغت حصيلة الضحايا جراء تدمير السد من الجانب الأوكراني 6 وفيات، بالإضافة إلى 35 مفقوداً بينهم سبعة أطفال، فيما أسفرت الحادثة عن وفاة 8 أشخاص من الجانب الروسي وفقدان 13 آخرين.